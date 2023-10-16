"Предметом соглашения является намерение развивать региональную программу полетов. Пассажиропоток в Махачкалу имеет ярко выраженную сезонность, поэтому соглашение направлено на стимулирование авиакомпаний-участников выполнять полеты по региональным маршрутам круглогодично", — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что летом текущего года авиакомпания Nordwind выполняла полеты в Дагестан из 15 городов РФ. Рейсы из Красноярска, Омска и Ульяновска выполнялись впервые, часть направлений авиакомпании уже удалось перевести в круглогодичный формат — Казань, Уфу и Нижний Новгород.

"В рамках сотрудничества по данному соглашению авиакомпания Nordwind планирует нарастить количество направлений полетов летом 2024 года до не менее 20. В частности, авиакомпания начнет выполнять прямые рейсы по новым направлениям, в том числе, в Нижневартовск и Сыктывкар", — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, авиакомпанией рассматриваются и другие новые маршруты полетов, окончательно решение по которым будет принято после проведения комиссии Федерального агентства воздушного транспорта по распределению субсидий на региональные перевозки.

Вместе с тем Nordwind в рамках соглашения также планирует увеличить частотность по ряду маршрутов. В частности, авиакомпания намерена увеличить частотность полетов до ежедневной по направлению Казань, до трех рейсов в неделю — в Тюмень, до пяти рейсов — в Уфу.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Махачкалы в январе-сентябре 2023 года увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,205 млн человек. Лидировали по авиаперевозкам "Победа", Nordwind и "Аэрофлот" (MOEX: AFLT). Пассажиропоток аэропорта Махачкалы на фоне существенного роста турпотока в республику по итогам 2023 года может достичь 3 млн человек. Ранее он прогнозировался на уровне 2,8 млн человек.

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образована в 2008 году, базируется в московском "Шереметьево". Среди базовых аэропортов также — Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк. Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.