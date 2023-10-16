«Начиная с 18 октября, археологический парк «Колизей» откроет продажу именных билетов, чтобы бороться с перекупщиками и спекулянтами. Кроме того, в дополнение к существующим кассам по продаже билетов будет открыта еще одна, а количество билетов, продаваемых на сайте, будет увеличено вдвое», — пишет издание.

Как отмечает портал, 25% от общего количества билетов будет выделено на B2B-платформу для туроператоров, еще 55% от общей суммы будет выделено на B2C-платформу или на индивидуальных посетителей. Оставшаяся доля будет продаваться в билетных кассах.

Колизей или амфитеатр Флавиев был построен в 80 году нашей эры во время масштабной реконструкции Рима. На протяжении нескольких веков он был престижным местом для развлечения жителей столицы и империи. Колизей – одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени и визитная карточка Рима. В 2022 году его посетили более 7,5 млн человек.