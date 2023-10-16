"Транспортная сеть нашего региона — одна из самых протяженных в стране и развивается высокими темпами. Буквально летом, Владимир Владимирович, вы давали отмашку движению по Дальнему Западному обходу Краснодара, и теперь транспорт, который идет по М-4 "Дон" в Крым, уже не заезжает в город, а объезжает его. Сегодня завершены работы тоже на важном участке магистрали М-4 в Геленджике, построен комплекс транспортных развязок протяженностью почти 9 км ", — заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе открытия объекта в режиме ВКС с участием президента Владимира Путина, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Общая протяженность транспортных развязок в районе Геленджика составляет 8,8 км, по ним запущено рабочее движение. Строительство велось на действующей автомобильной дороге М-4 "Дон", трассе с высокой интенсивностью движения.

Открытие развязок позволит сократить время в пути на 20 минут для поездок и перевозки грузов на участке от Новороссийска до Геленджика, увеличить пропускную способность магистрали для транзитного транспорта, а также улучшить экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах.

По словам Кондратьева, с начала 2023 года Геленджик принял более 3,8 млн отдыхающих. "И для Геленджика транспортная составляющая — важный залог качественной работы курорта", — добавил губернатор.

Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 "Дон" протяженностью 1,517 тыс. км пересекает территорию семи субъектов РФ. Дорога обеспечивает транспортные связи Центрального, Северо-Западного, значительной части Приволжского федеральных округов с югом России.