Общая протяженность транспортных развязок в районе Геленджика составляет 8,8 км, по ним запущено рабочее движение. Строительство велось на действующей автомобильной дороге М-4 "Дон", трассе с высокой интенсивностью движения.
Открытие развязок позволит сократить время в пути на 20 минут для поездок и перевозки грузов на участке от Новороссийска до Геленджика, увеличить пропускную способность магистрали для транзитного транспорта, а также улучшить экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах.
По словам Кондратьева, с начала 2023 года Геленджик принял более 3,8 млн отдыхающих. "И для Геленджика транспортная составляющая — важный залог качественной работы курорта", — добавил губернатор.
Федеральная магистральная автомобильная дорога М-4 "Дон" протяженностью 1,517 тыс. км пересекает территорию семи субъектов РФ. Дорога обеспечивает транспортные связи Центрального, Северо-Западного, значительной части Приволжского федеральных округов с югом России.