Сделка осуществлена в рамках программы по развитию лизинга водного транспорта с государственным финансированием, отмечается в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале сообщил, что "Метеор" отправится в первый рейс из Нижнего Новгорода в Казань с остановками в Козьмодемьянске и Чебоксарах 21 октября.

Как сообщалось, "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева" спустило на воду первый "Метеор 120Р" для Нижегородской области в августе текущего года.

Судно на подводных крыльях "Метеор 120 Р" предназначено для скоростной перевозки до 120 пассажиров, автономность плавания судна составляет 8 часов, дальность хода — 700 км.