«В отношении туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма положения п.1 части 2 статьи 2 №148-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ» не применяются до 15 ноября 2023 года», — говорится в документе.

Туроператоры по выездному туризму должны были начать вносить данные о проданных турах с 1 сентября, однако Минэкономразвития объявил о переносе старта работы на более поздний срок, чтобы туркомпании могли протестировать программу и наладить взаимодействие своих систем и электронной путевки. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года.

Кроме того, согласно постановлению, с мая 2024 года будет увеличен минимальный размер финансовой ответственности туроператоров по выездному туризму.

«В период с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года финансовое обеспечение ответственности для туроператоров в сфере выездного туризма или тех, кто ранее занимался выездным туризмом, но сведения о которых не были исключены из Единого федерального реестра туроператоров, должно быть сформировано в размере не менее 25 млн рублей», — следует из постановления.

Прежде льготы на финансовое обеспечение должны были действовать до 31 октября 2023 года.

Существующий минимальный размер финансового обеспечения ответственности в 10 млн рублей будет требоваться до 30 апреля 2024 года.