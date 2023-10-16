"В выставочном пространстве будет представлено восемь рельефных полотен, выполненных из акрилового гипса. Сюжет каждой картины является оригинальной творческой авторской композицией, в разработке которой использованы исторические и художественные источники. Тактильные картины знакомят с пластическими и композиционными решениям современных авторов, работающих в ключе традиционной академической школы скульптурного рельефа", — говорится в сообщении.

Героями картин стали святой благоверный князь Александр Невский — покровитель Санкт-Петербурга, святой преподобный игумен Земли русской Сергий Радонежский, святой праведный воин Феодор Ушаков, благоверный великий князь Димитрий Донской, святые Герман и Савватий Соловецкие, святители Стефан Пермский, Иннокентий (Вениаминов) и Лука Крымский. "Главная цель проекта — создание инклюзивной среды и активное включение в художественную жизнь страны незрячих людей", — заключили в музее.