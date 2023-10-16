«Девятый в истории мирового цирка женский цирковой фестиваль соберет на манеже саратовского филиала компании «Росгосцирк» лучших гимнасток и акробаток, клоунесс и дрессировщиц, представительниц разных цирковых школ. В программе четырехдневного смотра циркового искусства – уникальная женская джигитовка, дрессированные медведи, гимнасты на оригинальном аппарате «Горгона», невероятная гимнастка на волосах, умопомрачительный соло-эквилибр, множество воздушных и других номеров», — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в Росгосцирке, в этом году Саратовский государственный цирк празднует 150-летие.

«По случаю юбилея зрителей пригласят на выставку оригиналов журналов, книг и ценных бумаг, связанных с Саратовским цирком, на авторскую экскурсию по музею Саратовского цирка, на 2 этаже цирка 16 экспозиций оживут с помощью технологии дополненной реальности, в антракте зрителей встретит интерактив с аниматорами и выступления от подопечных центра циркового искусства «Арт-Алле», а поклонников прикладного искусства ждет мастер-класс по росписи гипсовой игрушки в цирковой тематике», — отмечается в сообщении.

Фестиваль организован Российской государственной цирковой компанией и пройдет при поддержке Министерства культуры РФ.