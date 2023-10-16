"В охранной зоне нуждается практически каждая ООПТ, но особенно — те из них, которые находятся в зонах плотной застройки или особенно часто посещаются туристами и местными жителями. "Пущинская усадьба", как раз, относится к данной категории. Памятник природы имеет двойную ценность — природоохранную и культурно-историческую", — приводятся в сообщении слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он добавил, что заказник обследовали специалисты и установили, что в состояние ООПТ удовлетворительное, однако были найдены навалы бытового мусора, оставленные стихийными туристами и отдыхающими. Чтобы снизить риски для экосистем, установили охранную зону.

В ходе последней инвентаризации ООПТ в дополнение к уже выявленным краснокнижным бабочке многоцветнице черно-желтой и обыкновенному ужу, специалисты отметили местообитания других охраняемых видов. Это слизень черно-синий, зеленый и средний пестрый дятлы и гребенчатый тритон. Кроме того, выявлены редкие виды флоры — ветреница дубравная и аномодон утонченный.