"Сегодня мы открываем два участка автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" общей протяженностью 8,3 км. Это переход с двухполосной на четырехполосную систему эксплуатации автодороги. Для нас это очень важно, поскольку эти участки связывают крупные города, горные районы, они находятся на протяжении наших вновь открывшихся туристических маршрутов", — сказал Меликов в ходе открытия объектов в режиме ВКС с участием президента Владимира Путина, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Также в настоящее время ведется ремонт еще нескольких участков трассы "Кавказ", отметил глава республики.

"А это дает возможность, в том числе, и развивать маршруты для промышленной отрасли, агропромышленной отрасли, и, конечно, для туризма. Потому что они позволяют увязывать столь привлекательные за последнее время туристические районы Дагестана с другими районами нашей страны", — констатировал Меликов.

Как сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана в своем телеграм-канале, автодорога "Кавказ" — часть международного транспортного коридора "Север — Юг". В Дагестане ее протяженность составляет 274 км — от Чечни до границы России и Азербайджана. Это маршрут для пропуска транзитного транспорта в страны Закавказья и главная транспортная артерия регионов СКФО.

В сутки по трассе проезжают более 35 тыс. автомобилей. Основная задача, которую удалось решить, повышение уровня безопасности дорожного движения и увеличение пропускной способности дороги.