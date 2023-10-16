«Спрос на туры в ноябрьские праздники выше прошлогоднего в два раза. Спрос на новогодние туры выше на 50%, чем в прошлом году. Это говорит о том, что граждане хотят отдыхать и готовы заранее планировать свой отдых. Все хотят зафиксировать стоимость туров, которая, в первую очередь, зависит от курса рубля. Туроператорам удалось удержать себестоимость продукта в валюте на прошлогоднем уровне, поэтому цена туров зависит сейчас только от курса валют», — сказал он на пресс-конференции.

Эксперт добавил, что в зимнем сезоне традиционно россияне предпочитают южные страны, где тепло и можно купаться в море.

«Самое популярное направление – Таиланд, который в этом году выйдет на допандемийные объемы, что нас очень радует. Второе место – ОАЭ, традиционно зимнее направление, которое показывало хорошие продажи даже в летнем сезоне. Сейчас, в зимнем сезоне, полетная программа большая, в эмираты выполняются рейсы из 11 городов нашей страны. Третье место я отдал бы Шри-Ланке, она также набирает популярность. Наши туристы хотят путешествовать, узнавать что-то новое. И те страны, которые прежде были не так востребованы, сейчас набирают обороты», — рассказал Рубцов.

Он отметил, что среди российских направлений в межсезонье популярны экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Казань, Дагестан. Зимой растет спрос на горнолыжные туры, традиционно популярны Красная Поляна, Шерегеш, где сезон открывается уже с ноября. На новый год востребованы поездки к Деду Морозу в Великий Устюг. А с февраля появляется спрос на туры на озеро Байкал, на котором к этому времени встает лед.

По его словам, туроператор уже предлагает туры на следующее лето по акциям раннего бронирования.

«И мы видим отклик от туристов, которые сейчас спрашивают в агентствах туры на будущий год. Средняя стоимость зарубежного тура составляет 85 тыс. рублей на человека, и эта сумма покрывает большинство стран – Турцию, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка. Туристы обычно приходят в турагентство с готовым бюджетом на поездку. Туристы, которые не помещаются в бюджет, не отказываются от тура, но меняют условия – тип комнаты в отеле, количество дней. Растут продажи туров в кредит», — добавил представитель FUN&SUN.

Замгенерального директора Anex Tour Яна Муромова подтвердила, что туристы стали меньше экономить на отдыхе, чем до пандемии.

«Если еще 7-8 лет назад туристы в случае любого кризиса экономили на отдыхе, но в последние три-четыре года мы видим, что они готовы экономить на чем угодно, но не на отдыхе», — сказала она.