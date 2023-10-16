"Соединим сейчас метро и платформу подземным переходом. Здесь вокзал будет современный. В конце 2025 все сделаем. Большие работы. (...) Таким образом, мы реконструировали существующую Замоскворецкую линию метро, пути МЦД. Сейчас связку делаем между метро и МЦД и плюс реконструировали торговую инфраструктуру. Таким образом, у нас весь этот узел приобретёт совершенно другой вид и будет более комфортным для пассажиров и жителей", — сказал Собянин.

В состав будущего городского вокзала входят станции "Царицыно" Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта. Последние годы этот транспортный узел был перегружен и малокомфортен. Реализация проекта позволит разделить транспортные и пассажирские потоки, а также за счёт строительства новых и реконструкции существующих элементов инфраструктуры более равномерно распределить нагрузку на этот транспортный узел.

В целях обеспечения более безопасных и комфортных условий для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой были построены новые ж/д платформы, организованы перехватывающие плоскостные парковки, открыт дополнительный выход и установлены навесы над входами метро, благоустроена прилегающая территория.

Дальнейшая реконструкция коснётся станции метро "Царицыно" и одноименной станции МЦД-2. Предусмотрено строительство подземного распределительного вестибюля, соединенного с тоннелем, ведущим к станции метро "Царицыно". Таким образом, пересадка между МЦД-2 и метро будет организована в тёплом контуре. Кроме того, запланировано строительство наземных вестибюлей с западной стороны к Каспийской улице и с восточной стороны, обращенной к музею-заповеднику "Царицыно"; реконструкция существующих платформ; а также установка лифтов и эскалаторов.

Ожидается, что в 2025 году пассажиропоток транспортного узла "Царицыно" вырастет до 142,2 тыс. человек в сутки.

В непосредственной близости от будущего московского городского вокзала расположен Царицынский рынок. В октябре 2022 года Собянин поручил его модернизировать, создав в нем комфортное и безопасное торговое пространство. Работы были начаты в январе 2023 года и завершены за 8 месяцев в сентябре 2023 года.

Обновлённый Царицынский рынок сможет принимать в два раза больше посетителей — до 200 тыс. человек в месяц.

Устаревший фасад рынка был полностью обновлён и теперь выглядит современно. В ходе реконструкции была изменена планировка здания, за счёт чего удалось создать более комфортное пространство для посетителей и сотрудников.

На первом этаже была полностью реорганизована центральная зона торговли площадью 6,4 тыс. кв.м. Средняя площадь одного торгового объекта выросла почти в 2,5 раза — с 9 до 22 кв.м, а полезная площадь рынка — на 5%. При этом для арендаторов торговых площадей арендная ставка не изменилась — она сохранена на том же уровне, что и до ремонта.

Для покупателей обустроены новые пространства, которых не было раньше — зона фудкорта, детская игровая зона и комната матери и ребёнка. Внутри здания установлены медиаэкраны. В подземной части комплекса организовано пространство для размещения сетевого магазина. Полностью перестроены складские помещения. На втором этаже вместо устаревших торговых точек появились современные парикмахерская и ателье. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию площадью 9,5 тыс. кв.м.

Многофункциональный комплекс "Царицынский", включающий рынок и гостиницу, был построен в 1991 году.