"Пушкинский музей объявляет о возобновлении работы постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Впервые за несколько лет зрители смогут увидеть наиболее полное собрание произведений импрессионистов из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. После завершения масштабной выставки "После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством" посетителям покажут практически все самые знаковые работы из собрания Пушкинского музея", — говорится в сообщении пресс-службы Пушкинского музея.

Отмечается, что среди обновлений экспозиции — измененная конфигурация залов, в которой акцент сделан на максимально объемном представлении творчества известных художников. Отдельные разделы познакомят с работами Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Поля Сезанна, Анри Матисса, Андре Дерена и Анри Руссо. Изменения также коснулись местоположения и облика зала Пабло Пикассо.

Кроме того, в галерее появился небольшой зал "Парижской школы". Завершают экспозицию залы, посвященные искусству XX века: творчеству Василия Кандинского, Ханса Арпа, Жоана Миро, Фернана Леже и Ренато Гуттузо.