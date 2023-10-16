"В связи с проведением реставрационных работ с 23 октября по 3 ноября 2023 года экспозиция "Что такое искусство?" во Флигеле Кузминских будет закрыта для посещения", — говорится в сообщении.

В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту "Заповедник — Дом Толстого".

В пресс-службе напомнили, что 31 октября пройдет санитарный день в Доме Л.Н.Толстого. В этот день будут проводиться экскурсии "Традиции русской усадьбы по центральной части яснополянского заповедника.

Ранее сообщалось, что с 8 по 20 ноября в Доме Льва Толстого в Ясной Поляне будет проходить подготовка к зимнему сезону. В эти дни экскурсии будут проводиться по маршруту "Заповедник — Флигель Кузминских", а также по заповеднику.

Изначально флигель (как и Дом Толстого) представлял собой часть архитектурного ансамбля, заложенного еще при князе Волконском и состоявшего из большого дома, в котором Толстой родился (этот дом не сохранился), и двух флигелей. В 1859 году в левом флигеле Толстым была открыта школа для крестьянских детей, просуществовавшая до 1862 года.

Позднее здесь останавливались гости. Чаще других здесь жила свояченица писателя, младшая сестра его жены Татьяна Андреевна Кузминская со своей семьей. По ее имени флигель и получил свое название.

В музейное время во Флигеле Кузминских был открыт Литературный музей. С 1990-х годов это здание используется для временных выставок, рассказывающих о деталях личной и творческой жизни писателя и истории его семьи.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.

Ежегодно музей-усадьбу Л.Н.Толстого посещают до 300 тыс. человек. Здесь проходят встречи писателей, критиков, переводчиков произведений великого русского классика, театральные фестивали.