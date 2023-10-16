"Программу открываем в 12:00 в Пушкине возложением цветом к памятнику поэта в Лицейском саду", — сказал он журналистам.

Затем в Царскосельском лицее откроется выставка "Любимый друг Пушкина. К 225-летию со дня рождения Антон Дельвига". В экспозиции представят прижизненные портреты поэта и работы художников XX века.

Вечером в стенах лицея можно будет увидеть литературно-музыкальную композицию. В концерте будут участвовать профессиональные артисты, студенты и школьники.

В этот день вход в музей будет бесплатным.

Некрасов добавил, что продолжаются работы по воссозданию исторического облика второго этажа Царскосельского лицея. Как сообщалось, их планируется завершить к 225-летию со дня рождения Пушкина в 2024 году.

Планируется открытие шести мемориальных залов: Шинельной, Буфетной, Столовой, Больницы, Аптеки и Зала конференций — общей площадью 345 кв. метров.

Императорский Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 годы — Александровский лицей) был основан 19 октября 1811 года. Работал как высшее учебное заведение для детей дворян. В числе выпускников — Александр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Антон Дельвиг, Александр Горчаков, Яков Грот, Михаил Салтыкова-Щедрин и многие другие выдающиеся деятели России.

В 1843 году учебное заведение переехало из Царского Села в Петербург. Было закрыто в 1918 году.