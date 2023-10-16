"Туристический автобус следовал по маршруту Хуньчунь (КНР) — Уссурийск, 51 российский турист находился в салоне, за рулем был китайский водитель, автобус, собственно, китайской транспортной компании", — сказал Крепский в комментарии, который распространила пресс-служба правительства региона.

По словам Крепского, в салоне находились три группы российских туристов, которые совершали поездки в рамках соглашения о безвизовом обмене для организованных тургрупп.

"Остальные — гости нашего региона, которые ехали в КНР по визам и возвращались из путешествия", — сказал Крепкский, добавив, что нельзя говорить о том, что поездку организовывала "какая-то одна турфирма".

В Минздраве Приморского края журналистам сообщили, что после ДТП врачи Хасанской районной больницы оказали медицинскую помощь 29 пострадавшим, из них пять человек находились в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи госпитализировано 18 человек, в том числе один ребенок 16 лет. Из 18 пострадавших девять человек, получивших серьезные травмы, доставляют во Владивосток санитарной авиацией.

Начальник ОМВД России "Хасанский" Андрей Сухойван, комментарий которого распространила пресс-служба краевого УМВД, сообщил, что, по предварительным данным, водитель автобуса не учел скоростной режим, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Как сообщалось, в понедельник туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Два человека погибли.

Всего в автобусе находились 51 пассажир и водитель — 50-летний гражданин КНР.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).