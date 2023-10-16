«Конечно, из-за сложной транспортной логистики в целом количество путешествий в Европу сократилось, но мы отмечаем, что количество путешествий в страны ЕС выросло в этом году примерно на 30% за счет адаптации и наличия отчасти конкурентных цен на авиационную перевозку», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Горин, этим летом были успешно реализованы полетные программы в Черногорию со стыковкой в Кувейте, на Кипр через Ереван.

«Все это дает возможность туристам, которые выбирают Европу, отправиться с перелетом в среднем 11-15 часов, включая стыковочное время. Кроме того, возросла частота рейсов и количество городов вылета, что удобно для россиян из разных регионов страны», — добавил он.

Горин напомнил, что из 27 европейских стран 17 продолжают выдавать россиянам визы. Среди наиболее популярных у туристов стран – Испания, Италия, Греция и Франция.

«По визам есть рекомендация, что туристам проще получить их в рамках турпакетов, так как самостоятельно оформить визу сложно. Визы оформляются дольше, плюс сократились сроки действия выдаваемых виз. В прошлом году россиянам было выдано 687 тыс. шенгенских виз. Процент отказа довольно-таки немаленький – 10%, хотя раньше он составлял 1,5-2%. Но это проблема подачи документов, так как зачастую туристы доверяют это визовым посредникам, которые делают ошибки при оформлении справок с работы, банковских документов. Все это проверяется, в том числе бронь гостиницы. А туроператор гарантирует, что отель забронирован, билет оплачен, есть страховка. Это дает преимущество путешествия в Европу через туркомпании», — сказал вице-президент РСТ.

«Плюс очень важный аспект – платежи. В условиях, когда не работают российские банковские карты за рубежом, туроператор осуществляет финансовую логистику, снимая эту головную боль с туристов», — добавил он.

Горин подчеркнул, что введенные недавно странами Евросоюза новые ограничения на въезд россиян пока не привели к случаям конфискации личных вещей у россиян.

«У нас нет фактов конфискации зубной пасты или парфюмерии на въезде в страны Европы. Единственный совет – не путешествовать в Европу на машинах», — подытожил он.