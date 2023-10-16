Обстановка на закрытом КПП Виентули спокойная, сообщил агентству ЛЕТА руководитель Вецумского волостного управления Илмар Лоцанс.

На границе выставлены бетонные заграждения. Палатки, установленные в ходе подготовки к наплыву пересекающих границу, демонтируются.

Лоцанс сообщил, что людей, застрявших на КПП Виентули, перевезут на автобусах на ближайший пограничный пункт в Гребнево (на российской стороне — пункт пропуска Убылинка). После того этого в Виентули останутся только пограничники.

Ранее правительство Латвии постановило закрыть пункты пропуска Виентули и Педедзе с 16 октября. Виентули — самый маленький пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью.

На латвийско-российской границе еще есть погранпункты в Терехово и Гребнево.

Поскольку правительство РФ по соображениям безопасности ввело с 16 октября временный особый порядок въезда в Россию граждан Украины, с понедельника пункт пропуска Виентули (с российской стороны — пункт пропуска Лудонка в Псковской области) стал бы последней возможностью для въезда в РФ из третьих стран по суше владельцев украинских паспортов. После закрытия Виентули возможность въезда в РФ для граждан Украины останется только через пункт пропуска в московском аэропорту "Шереметьево".

Со своей стороны, начальник Госпогранохраны Латвии Гунтис Пуятс ранее пояснял, что решение РФ разрешить гражданам Украины въезжать в страну по суше только через пограничный пункт Лудонка (латвийский КПП Виентули) могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе.