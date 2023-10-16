"На территории Венесуэлы работает платежная система "Мир" — более 80 тысяч терминалов", — сказал Новак.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК) недоступна. По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В марте 2023 года НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" в банкоматах на Кубе.

Глава НСПК Владимир Комлев в июне этого года говорил, что компания ведет переговоры о начале приема карт "Мир" с пятью-шестью странами, популярными у российских туристов. При этом, с какими конкретно странами проводится работа, не уточнялось из-за высокого риска вторичных санкций в отношении партнеров НСПК.