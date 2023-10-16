Ранее сообщалось о двоих погибших и 17 пострадавших.

"После ДТП доставлено в Хасанскую центральную районную больницу 30 пострадавших. После первичного осмотра врачи госпитализировали 29 человек с разного рода травмами", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают две бригады территориального центра медицины катастроф. Они готовят четырех пациентов к эвакуации в больницы Владивостока.

Как сообщалось, туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Два человека погибли.

Всего в автобусе находились 51 пассажир и водитель — 50-летний гражданин КНР.

СУ СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).