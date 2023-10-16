«Все организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вернулись из Израиля в Россию. Их было чуть больше 100 человек, туристы воспользовались регулярными рейсами для возвращения в Россию. Самостоятельные туристы есть еще в Израиле, и мы контролируем ситуацию через свои службы, контактируем с МИД РФ, с Минэкономразвития, с Росавиацией», — сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Как отметил Горин, все организованные туристы получат 100% возврат средств за туры в Израиль в соответствии с рекомендациями.

«Объем продаж был небольшой, направление дорогое и немассовое. Все туры временно приостановлены. Для индивидуальных туристов по-прежнему выполняются регулярные рейсы и их количество рейсов», — пояснил эксперт.

Горин напомнил, что у Росавиации и МИД РФ работает горячая линия, из обращений на которую, в том числе, формируется количество допольнительных регулярных рейсов между Россией и Израилем.

«За последние 6 дней в Тель-Авив было перевезено 4 тыс. человек, но в основном рейсы используют для возврата в Россию. Средняя стоимость довольно высокая, средний чек на дополнительных рейсах начинается от 66 тыс. рублей», — сказал он.

Горин добавил, что арабо-израильский конфликт не отразился на продажах и интересе россиян к другим выездным туристическим направлениям.