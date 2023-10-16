Рост показателя достигнут благодаря увеличению туристического потока и расширению географии полетов авиакомпаний. Так, в этом году были открыты полеты из Минвод в Самарканд, Ханты-Мансийск, Сыктывкар, Хабаровск, Надым, Иваново. Также по ряду направлений была увеличена частота выполнения рейсов.

Пресс-служба отмечает, что аэропорт все чаще стал использоваться авиакомпаниями в качестве хаба для выполнения рейсов за границу. Пассажиропоток в Дубай, Стамбул, Ереван, Баку вырос в несколько раз с лета 2022 года. В перспективе планируется открытие прямого авиасообщения с Тбилиси, полеты будет выполнять авиакомпания "Азимут".

Международный аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа. По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта стал рекордным в истории предприятия — свыше 4 млн человек (рост более чем на 25%).