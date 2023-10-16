«Что бы мы могли сказать нашим гражданам, которые собираются поехать в Ливан. Здесь нужно несколько раз подумать и по возможности отложить какие-либо поездки, запланированные на сегодняшний день в Ливан. Отложить их на более поздний срок. Ливан – это прекрасная страна, где можно хорошо провести время, но может быть сейчас не время для каких-то туристических поездок сюда», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Как отметил Рудаков, посольство поддерживает постоянные контакты с россиянами, проживающими в Ливане.

«Мы, безусловно, держим этот вопрос на контроле и всегда рекомендуем всем нашим гражданам, которые если уж и опасаются чего-то или боятся чего-то, то сейчас самое время воспользоваться пока еще имеющейся нормальной возможностью выехать из Ливана через аэропорт Бейрута», — заключил он.