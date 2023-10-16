Соглашение между правительствами двух стран об учреждении Генконсульства РФ в Самарканде, заключенное путем обмена нотами МИД России и Узбекистана, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

В ноте МИД России отмечается, что открытие консульства позволит "содействовать развитию экономических, культурных и иных связей между двумя странами, а также расширять контакты между гражданами" двух стран. Представительство в Самарканде станет первым Генконсульством России на территории Узбекистана.