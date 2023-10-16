«ООО «Судоходная компания Аквилон», генеральный агент по продажам Astoria Grande, объявила об изменениях в маршрутах следования лайнера. В ходе двухнедельного круиза из Сочи в Александрию в декабре судно не будет заходить в порт Ашдод в Израиле, в связи с последними событиями и руководствуясь приоритетом безопасности пассажиров судно проведет дополнительный день стоянки в Александрии в Египте», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Miray Cruises, круиз из Сочи в Александрию стартует 2 декабря. Продолжительность стоянки в Александрии составит до трех дней.

«Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией и готовы будем вернуться к первоначально заявленному маршруту в случае, если это будет возможно и абсолютно безопасно», — подчеркнули в компании.

Расписание на 2024 год, в котором запланировано четыре круиза в Египет и Израиль весной и осенью, пока остается без изменений.