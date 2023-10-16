"Мы очень рассчитываем, что в ноябре и вьетнамские, и российские компании восстановят авиасообщение между нашими странами, в том числе между столицами", — сообщил Чалик.

По его словам, накануне этот вопрос обсуждался в министерстве транспорта Вьетнама. В частности, речь шла о выдаче разрешения российским авиакомпаниям выполнять полеты на самолетах иностранного производства, исключенных из иностранных реестров.

"Нам было обещано, что буквально завтра будет выдано разрешение со стороны авиационных властей Вьетнама российским авиакомпаниям для начала выполнения этих полетов", — добавил Чалик.