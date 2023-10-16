"Вокзал высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется построить вблизи станции метро "Рижская". Строительство запланировано в рамках утвержденного проекта планировки территории. В планах возвести около 330 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе появится общественная застройка", — говорится в сообщении со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Как добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, общественно-деловая застройка расположится с обеих сторон от железнодорожных путей, её общая площадь составит около 300 тысяч квадратных метров.

"Помимо этого, предусмотрено строительство конкорсов и платформ, на которых будут останавливаться поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург и трёх диаметров: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Предусмотрена также связь с пятым диаметром и надземным переходом к Рижскому вокзалу и одноимённой станции метрополитена", — уточнила Княжевская.

Также будет сооружён второй вестибюль станции метро "Рижская" БКЛ. Будут реконструированы трамвайная линия с устройством разворотного кольца на площади Рижского вокзала и прилегающая улично-дорожная сеть, включая 2-ю Мытищинскую улицу (от Мурманского проезда до ТТК) со строительством двух эстакад-съездов общей протяженностью 1 км.

Напомним, что благодаря реализации ВСМ-1 Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва время в пути между двумя крупнейшими агломерациями страны может сократиться в 1,8 раза — с четырех часов пяти минут до двух часов 15 минут.

В конце августа текущего года замглавы Минтранса Валентин Иванов сообщал, что точные сроки запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут определены после определения основных параметров проекта ВСМ. Стоимость строительства ВСМ и сроки реализации проекта планируется актуализировать.