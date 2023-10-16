Ермолаев (1903-1982) — мастер советского изобразительного искусства, график, иллюстратор книг, газет и журналов, литограф, живописец. В собрании Русского музея хранится более тысячи его произведений.

Для выставки, посвященной 120-летию со дня рождения художника, отобраны работы 1930-х годов, в которых Ермолаев увековечил улицы Володарского (ныне Невского) района, быт и отдых ленинградских жителей того времени на окраине города.

С 1927 года художник постоянно рисовал на улицах Ленинграда, сотрудничал с ленинградскими газетами "Ленинские искры", "Бытовая газета", с журналами "Красная панорама", "Юный пролетарий", "Резец", иллюстрировал детские книги в издательствах "Радуга" и "Детгиз".