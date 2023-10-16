"Это связано с сезонным ухудшением ситуации с пожарами. Так, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 63 га", — говорится в сообщении.

В период действия особого противопожарного режима устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, сухой травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

Также на территории области с 16 октября по 05 ноября 2023 года вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах. В это время на границах лесных участков установят соответствующие информационные знаки, а лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Правоохранительные органы будут проводить регулярные рейды.

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности от 20 тыс. до 1 млн рублей.

Всего с начала года в регионе зарегистрировано 118 очагов лесных пожаров на общей площади более 207 тыс. га.