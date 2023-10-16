По железной дороге перевезено 4 млн 915,7 тыс. человек (рост на 45,5%), морским транспортом — 17,9 тыс. человек (рост на 13,3%), воздушным транспортом — 2 млн 170,5 тыс. человек (рост на 31%).

Кроме этого, автомобильным транспортом за девять месяцев перевезено 1 млрд 200 млн 153,9 тыс. пассажиров (рост на 18,4%). При этом автобусами в указанный период перевезено 1 млрд 136 млн 810,4 тыс. пассажиров (рост на 19,3%), такси — 63 млн 343,5 тыс. человек (рост на 4,7%).

Бакинский метрополитен, в январе-сентябре обслужил в 156 млн 790,4 тыс. человек (рост на 6,9%).