"Продолжается вершинное эксплозивно-эффузивное извержение вулкана. Лавовые потоки продолжают изливаться по Апахончичскому желобу на юго-восточном склоне вулкана. Спутниковые данные KVERT показали, что газопаровой шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 40 км к востоку от вулкана", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ключевской вулкан начал извергаться в июне текущего года. До этого извержение вулкана происходило с осени 2020 года до августа 2021 года.

Для Ключевского установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Ключевской — действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.