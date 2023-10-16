"Сегодня это самое восточное из известных мест обитания неандертальцев и уникальный объект, который позволяет реконструировать культуру древнего подвида людей", — говорится в сообщении.

Пещера Окладникова как археологический объект была открыта и изучена в 1980-х годах, она представляет собой небольшой грот и серию маленьких узких галерей, в которых было обнаружено довольно много остатков материальной культуры неандертальцев и, что очень важно, антропологический материал.

Через несколько лет была найдена и вторая "неандертальская" пещера на Алтае, Чагырская, с очень похожим набором каменных орудий и также с антропологическими останками. Две пещеры сегодня входят в число опорных мировых объектов для изучения культуры неандертальцев.

Анализ каменной индустрии показал, что ближайшими родственниками неандертальцев из пещеры Окладникова были носители микокской палеолитической культуры центральной и восточной Европы, обитавшие также в Крыму и на Кавказе.

Данные сравнительного анализа показывают, что по каким-то причинам потомки этой группы древних людей отправились во впечатляющее путешествие в 3-4 тысячи километров и дошли, в том числе, до северного Алтая.

"Это случилось около 50 тысяч лет назад. Неандертальцы нашли на Алтае те же условия, к котором уже адаптировались: источник сырья для каменных орудий и места обитания диких лошадей и бизонов, на которых они хорошо умели охотиться", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта "Тропой тысячелетий" до конца октября выйдет 3D-тур в легендарную Денисову пещеру, место обнаружения неизвестного ранее подвида древнего человека.

Виртуальное путешествие в пещеру Окладникова подготовлено командой ИАЭТ СО РАН при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта "Популяризация науки и технологий".

Ранее были созданы виртуальные туры в грот Тешик-Таш в Узбекистане, где в конце 1930-х годов было обнаружено погребение неандертальского ребёнка, в пещеру Цагаан-Агуй, расположенную в высокогорной пустыне в Монголии и на памятник эпохи неолита и бронзового века — скальный навес Сурунгур в Ферганской долине в Киргизии.