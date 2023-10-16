Стоимость проезда для легковых автомобилей в пиковые часы по пятницам и выходным снижается по основным "дачным" маршрутам до "Малой бетонки" (ММК, А-107), ЦКАДа и Солнечногорска — от Москвы, аэропорта Шереметьево и Зеленограда соответственно.

"Сезонный тариф вводился с целью перераспределения транспортных потоков между периодами с высокой и низкой загруженностью, а также для снижения вероятности образования заторов", — говорится в сообщении СЗКК.

Максимальная стоимость проезда по всей дороге от Москвы до Солнечногорска снижена с 1,35 тыс. руб. до 1,15 тыс. руб. при оплате наличными или банковской картой, а по транспондеру М-11 — с 1,15 тыс. до 950 руб.

Вместе с этим с понедельника запускается новый абонемент выходного дня для поездок на дачу по маршрутам Москва — ММК/ЦКАД, корректируется стоимость поездок в рамках программы "Абонемент" и запускаются подписки на транспондер М-11 для физлиц и юрлиц.

СЗКК, которая построила и эксплуатирует головной участок М-11 на платной основе, а также оператор участка (ООО "Объединенные системы сбора платы", ОССП) входят в АО "Дороги и мосты", которое является частью инфраструктурной группы "Нацпроектстрой".