Ранее сообщалось о двоих погибших и значительном числе пострадавших.

"На месте ДТП в Хасанском округе работают три бригады скорой медицинской помощи. На месте — двое погибших, 13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, четыре пассажира — с сочетанными травмами в тяжелом состоянии", — отметили в Минздраве.

Хасанская центральная районная больница госпитализирует пострадавших. На место вылетает вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Между тем, краевая прокуратура сообщила, что проводит проверку по факту ДТП. Также сотрудники ведомства проверят исполнение требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

По данным прокуратуры, в автобусе находились 51 пассажир и водитель. "Водитель — гражданин иностранного государства, пассажиры — граждане РФ", — говорится в сообщении.

В агентстве по туризму Приморья уточнили, что водитель — гражданин КНР.

Как сообщалось, туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет в Хасанском районе Приморья. Два человека погибли.