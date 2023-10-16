"По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров", — говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

В службе "скорой помощи" "Интерфаксу" сообщили, что в аварии пострадали 40 человек.

"За медицинской помощью в результате опрокидывания автобуса в Хасанском муниципальном округе обратились 40 человек. У них сочетанные травмы различной этиологии", — сказал собеседник агентства.

Авария произошла в Хасанском районе Приморья. Спасатели, пожарные, медики и наряд ДПС направились на место происшествия.