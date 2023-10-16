«По данным индекса активности сети «Магазин горящих путевок», на Турцию приходится 40,2% всех продаж организованных зарубежных туров, на втором месте – Египет (20,2%), на третьем – Таиланд (12,1%). При этом Турция с начала месяца потеряла 4%, а Египет подрос на 2%. Россия в начале октября входила в тройку самых популярных направлений с долей около 12%. Однако за последние две недели ее потеснил Таиланд и сейчас она на четвертом с долей 11%», — говорится в сообщении.

По данным РСТ, на пятом месте по объему продаж ОАЭ с долей 7%, на шестом – Куба (5,7%). Также в первой десятке Шри-Ланка, Абхазия, Мальдивы и Индия.

«Сейчас классический переходный сезон от Турции к Египту. Осень в Турции очень теплая. Неудивительно, что это направление по-прежнему на лидирующей позиции. Цены неплохие, есть снижение по многим отелям. Но через две недели все поменяется. А вот кому Турция уступит место, посмотрим. Основной претендент, конечно, Египет, на который сейчас растет спрос», — пояснил генеральный директор управляющей компании «Сеть магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

Директор турагентства «Бельмаре» Диана Фердман также отмечает, что высокий спрос связан и с теплой погодой, и с сезонным снижением цен отельерами.

«Спрос хороший, потому что на размещение сезонные скидки плюс многие отели снизили цены из-за слабой загрузки в августе. Народ активно поехал не только из России, так что большинство самых популярных отелей уже на стопе», — рассказала она.

Среди зарубежных направлений в октябре также востребованы Мальдивы и ОАЭ.

Гендиректор турагентства «Гуру» Анна Барсегян согласна, что середина октября – переходный период, когда топ популярных направлений постепенно меняется с летнего на зимний.

«Для Турции уже поздновато, у нас ее почти не спрашивают, а Новый год бронировать – еще рано. Поэтому в основном сейчас продаются Египет, ОАЭ, Таиланд. Есть и на новогодние праздники бронирования, но буквально единицы. В принципе, учитывая ситуацию, высокий курс валюты, считаю, что это очень неплохо. На мой взгляд, лучше ожиданий», — заметила эксперт.

Россия, хотя и уступила место в первой тройке Таиланду, остается востребованной. Как сообщила коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах, среди наиболее популярных направлений у россиян в октябре – Кавминводы (33%), Краснодарский край (27%), Абхазия (9%), санатории Урала и Сибири (7%). При этом 64% продаж туров на российские курорты приходятся на период до конца осени, 22% – на зиму, а 14% — с марта по осень 2024 года.