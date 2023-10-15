"Нам кажется важным подписать соглашение о безвизовом режиме для граждан с обычными паспортами, это бы увеличило количество туристов между нашими странами. Проект направили в Оман, просим посодействовать в ускорении согласования и подписания", — сказала Матвиенко на встрече с Аль Халили в Дели на полях парламентского саммита G20 в субботу.

Она также сообщила, что объем взаимного товарооборота с Оманом с января по июнь этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,6 раза и достиг $250 млн, "но потенциал гораздо больше".

По информации МИД РФ, россияне могут получать визы для въезда на территорию Омана в пограничных пунктах пропуска при условии заблаговременного заполнения соответствующего заявления на сайте полиции Омана.

Визы могут оформляться однократные со сроком действия 10–30 дней либо многократные на 1 год с возможностью неограниченного числа посещений страны, каждое из которых не должно превышать 30 дней. Консульский сбор составляет 5–20 оманских риалов (от 1,25 до 5 тыс. рублей) за однократную визу в зависимости от срока действия и 50 оманских риалов (12,5 тыс. рублей) – за многократную.