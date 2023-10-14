"В рамках соглашения Russpass предоставит технические возможности и экспертизу для синхронизации Russia.Travel с инфраструктурой сервиса. Минэкономразвития и Минцифры будут сопровождать все этапы синхронизации Russpass и Russia.Travel. В дальнейшем планируется взаимодействие новой туристической инфраструктуры и портала «Госуслуги». Функцию редакции будет выполнять АНО «Национальные приоритеты», отвечающее за повышение осведомленности жителей страны о результатах национальных проектов", — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития в субботу.

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил в своем телеграм-канале, что Russpass станет основой для развития национального портала Russia.Travel.

"Вместе с Минэкономразвития и Минцифры сформируем единую туристическую платформу, которая объединит участников рынка, откроет новые возможности для развития внутреннего и въездного туризма. Мы передадим весь свой опыт и технологии для интеграции двух порталов", — написал он.

Сервис Russpass был запущен в июле 2020 года по инициативе правительства Москвы, на нем представлены туристические предложения 85 российских регионов. Сервис помогает спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, музей или столик в ресторане, познакомиться с достопримечательностями городов и регионов России.