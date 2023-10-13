"Компания будет предлагать путешествия премиум-класса по уникальным туристическим направлениям. В ее портфель также войдут туры по странам СНГ (Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан) и всему миру. Например, разработаны эксклюзивные маршруты через Северный полюс в Норвегию, в Антарктиду через Аргентину, а также комбинированные туры в ЮАР, Намибию, Марокко, Танзанию, Китай. В программы туров будут входить вертолетные экскурсии и хелиски, охота и рыбалка, индивидуальные туры и экспедиционные круизы", — говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что туроператор откроет представительства и в регионах, где работают отели Cosmos Hotel Group, и в местах, где их пока нет.



"Уже в следующем году клиентами "Cosmos Экспедиция" станут 10-12 тыс. туристов. Пакетные предложения туроператора будут доступны не только российским, но и иностранным туристам", — говорится в сообщении.



Компания запланировала коллаборацию с российскими брендами, которые создают outdoor одежду для полярных экспедиций, экстремального туризма и восхождений с тем, чтобы предлагать такую одежду участникам своих туров.