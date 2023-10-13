"Экспонаты из собрания музея ММП, в числе которых порядка 10 тыс. предметов, переданы на хранение в фонд Мурманского областного краеведческого музея", — уточнили в министерстве.

Так, краеведческому музею передали рукописную книгу личного состава первого в мире ледокола "Ермак", которая велась с 1899 по 1936 год, личные вещи капитанов и полярников.

Кроме того, в числе переданных экспонатов — коллекция макетов кораблей и обширный библиотечный фонд музея ММП.

Ранее, в 2021 году, межрегиональная ассоциация капитанов и фонд писателя Виктора Конецкого, ветераны ММП выступили в защиту музея ММП, полагая, что при реализации имущества банкрота могут быть утрачены уникальные экспонаты, которые рассказывают о становлении ММП и атомного ледокольного флота, освоении Арктики.

В свою очередь, в Минкультуры Мурманской области "Интерфаксу" сообщали, что экспонаты музея ММП останутся в регионе. Такая договоренность была достигнута по итогам встречи с одним из основным кредиторов банкрота.

В октябре 2021 года здание музея ММП было выставлено на торги в составе единого лота имущества пароходства. Оно было построено в 1954 году в качестве дома междурейсового отдыха моряков и было стилизовано под архитектуру начала XIX века. Когда выяснилось, что здание имеет статус объекта культурного наследия народов РФ, его исключили из состава лота.

Музей ММП был открыт в центре Мурманска в 1977 году. В его собрания вошли реликвии с первого в мире ледокола "Ермак", фрагмент обшивки шхуны Виллема Баренца XVI века, рында с ледокола "Святогор", исторические фотографии, портреты полярников, морские приборы, коллекция миниатюр, включая 14-сантиметровую копию парохода "Вологда", модель ядерного реактора. Постоянные экспозиции были посвящены истории развития ледокольного и транспортного флота, развитию атомного флота, флоту пароходства, освоению Арктики и Северного морского пути. В настоящее время музей не работает.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства — 6 октября 2020 года. Потом эта процедура продлена до 6 октября 2023 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Николая Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году.