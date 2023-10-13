"Артисты Московского культурного центра "Меридиан" 10 ноября покажут нам рок-оперу "КарамазоВЫ", — говорится в информации агентства.

Из необычных для классического фестиваля постановок его организаторы выделили мюзикл "Родион" иркутского Театра пилигримов и "спектакль-променад" по улицам Старой Руссы. Палитру фестивальных жанров дополнят так называемые иммерсивные практики, кукольные постановки и моноспектакли.

С 3 по 11 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе на 6 площадках покажут 23 спектакля. "Мы ждем гостей из Армении, Белоруссии, Венгрии, Индии, Сербии, наша страна будет представлена столицей, Санкт-Петербургом, Воркутой, Воронежем, Иркутском, Мензелинском, Чебоксарами, Челябинском, и, конечно, Великим Новгородом и Старой Руссой", — уточняют организаторы.

На новгородском фестивале произведения Достоевского прозвучат не только на родном, но и на армянском, белорусском и татарском языках, а также на хинди.

3 ноября фестиваль откроют в Старой Руссе гости из Витебска спектаклем "Дядюшкин сон".

"В тот же день впервые в нашей истории театральной площадкой станет Новгородский музей письменности, где состоится камерный спектакль "Мой муж — Федор Достоевский" петербургского Театра драматических импровизаций", — сообщили организаторы.

Фестиваль Достоевского впервые прошел в Старой Руссе в 1992 году. С тех пор его участниками стали около 500 театральных коллективов.

Старую Руссу многие литературоведы называют "Городом братьев Карамазовых", потому что именно здесь, согласно архивным документам, Достоевский написал многие главы знаменитого романа.

Дом, в котором жил великий писатель, имеет статус музея. На зданиях, описанных в романе, установлены мемориальные доски. В одном из старорусских скверов установлен памятник классику работы известного скульптора Вячеслава Клыкова. Имя писателя носит набережная. В городе действуют экскурсионные Достоевские маршруты. В 2018 году здесь открыли Музей романа "Братья Карамазовы".