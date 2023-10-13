"Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения Савелия Ямщикова, выдающегося отечественного художника-реставратора, заслуженного деятеля искусств России. Зрителям представят древнерусские иконы из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия, произведения живописи и графики из фондов учреждения и частной коллекции семьи Ямщикова-Ганибаловой", — говорится в сообщении.

Как рассказала "Интерфаксу" куратор выставки Валерия Ваян, в экспозицию вошли более ста экспонатов. Зрители увидят 53 работы из собрания семьи Ямщикова-Ганибаловой, 11 икон, среди которых есть произведения XV-XVI веков, два живописных полотна и скульптуру. Дополнят выставку фотографии из фондов музея-заповедника "Кижи", Национального музея Карелии, личного архива семей Ямщиковых и Гущиных.

"Есть иконостас храма Петра и Павла села Челмужи Медвежьегорского района, в котором практически все иконы отреставрировал Савва Ямщиков. Этот иконостас, в который мы собрали шесть икон, — изюминка выставки, потому что до этого он не собирался полностью", — отметила собеседница агентства.

Выставка будет работать до 12 ноября.