Внутренний пассажиропоток составил 1 млн 138 тыс. человек, на международных линиях обслужено 53 тыс. 665 человек.

"География полетов за девять месяцев насчитывала 18 направлений, рейсы по которым выполнялись 11 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Анталья, Ереван, Екатеринбург, Баку и Новосибирск", — сказал сотрудник пресс-службы.

За девять месяцев было выполнено 9,703 тыс. рейсов.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт обслужил 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.