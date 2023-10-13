"Мы готовы в любой момент — когда будут условия для этого. Но там же бомбардировки идут каждый день. Если из Израиля кто-то хочет выехать, пожалуйста. Мы сделаем это в любую секунду", — сказал Путин в пятницу на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, отвечая на вопросы журналистов.

Президент обещал транслировать этот вопрос МИДу.

"Если есть хоть один человек, который срочно хочет покинуть эти территории, мы готовы помочь", — заявил глава государства.

Он сказал, что для этого необходимо обратиться в российское посольство.