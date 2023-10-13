Детеныш с черной шерстью появился на свет в августе у самца Брецеля и самки Гренки. Так как для последней это был первенец, самостоятельно выкормить его шестилетняя Гренка не смогла.

"Сотрудники зоопарка потратили много усилий, чтобы искусственно выкормить малыша и спасти ему жизнь. Сейчас Брауни полностью здоровый и очень активный двухмесячный детёныш", — говорится в сообщении.

Уточняется, что традиция давать альпакам Ленинградского зоопарка "хлебобулочные" имена пошла от первой пары, которых звали Кекс и Сушка.

Сейчас в зоопарке также проживают альпаки Ватрушка и Шарлотка.