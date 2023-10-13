"В Египет сейчас туристы летят активно, мы не видим отказов. Страна вне конфликта, курортные места далеко от зоны военных действий", — рассказал генеральный директор агентств "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.

По словам генерального директора турагентства "Гуру" Анны Барсегян, бронирований туров в Египет немного, так как высокий сезон для направления еще не наступил.

"Пока не вижу какой-то озабоченности туристов по поводу Египта в связи с событиями в Израиле. И у коллег, насколько я знаю, такая же ситуация", — рассказала она.

Как отметил директор турагентства "Палитра Турс" Дмитрий Светляков, среди туристов, забронировавших туры в Египет в октябре, были желающие аннулировать заявки.

"Мы объясняем, что Египет не имеет отношения к конфликту, его курорты удалены на 500 км и более от опасной зоны. В Израиль поездки не рекомендованы официальными властями, соответственно туристы могут рассчитывать на полный возврат стоимости. По Египту никаких ограничений нет, значит, в случае отказа — возврат только со штрафами", — пояснил он.

Эксперт полагает, что сейчас влияние военного конфликта на египетский спрос минимально.

"Думаю, наиболее тревожные туристы могут в ближайшее время вместо Египта выбирать ОАЭ или Таиланд, хотя на этих направлениях ценник все-таки выше. Пока политика Египта в этом конфликте довольно осторожна. Все зависит от того, как долго это продлится и не придется ли Египту выбирать более жесткую позицию. И то, что это происходит накануне высокого сезона вызывает озабоченность. В любом случае, туроператорам будет непросто принять решение об объемах зимней перевозки на египетском направлении", — заметил Светляков.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2022 году в Египет выехали с туристическими целями почти 762 тыс. российских граждан. Страна заняла третье место после Турции и ОАЭ по этому показателю.