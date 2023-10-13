Как отмечается, в окружном этапе 18 проектов из Тверской области заняли призовые места.

"В нескольких номинациях победили сладкие сувениры: это карамель ручной работы "Гриняшкино", деревенский мармелад "С яблоком, черникой и можжевельником" от туристического комплекса "Мармеладная сказка", — говорится в сообщении.

Особо отмечены сувениры из Торжка: традиционные изделия "Торжокских золотошвей", новоторжская майолика от современных мастериц. Также призовых мест удостоены сувениры из Лихославля, например, кукла ручной работы "Луми Тайкури" и значок "Привет из Бронино".

Специальный диплом "За отражение особенностей региона художественными средствами" получил сувенир-гирлянда "Тверские диковины" от кафедры социально-культурного сервиса Тверского государственного университета.

Кроме того, три проекта из Тверской области победили в окружном этапе всероссийской премии "Маршрут года".

Так, первого места в номинации "Лучшая музейная экскурсия" удостоен интерактивный маршрут для туристов "Волшебный мир оленей". В номинации "Лучший гастрономический маршрут" третье место занял проект "Винные истории Серебряного века" от гида Ольги Морозовой из Торжка. Бронзовым призером в номинации "Лучший маршрут выходного дня" стал гастрономический тур "В гости к Максиму Сырникову!".

Финал всероссийской премии "Маршрут года" состоится 23-26 октября в Уфе.

Еще восемь событий в Тверской области вышли в финал премии в области событийного туризма "Russian Event Awards". В числе лучших названы международный фестиваль карельского пирога "Калитка", фестиваль реконструкции "Былинный берег", парад Дедов Морозов в Лихославле, "Один день в русской усадьбе" на территории усадьбы Милюковых.