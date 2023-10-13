"На Шоссе Революции открыли сад "Времена года". Название для нового пространства предложили жители. Создали зоны отдыха для детей и взрослых. Украшением территории стала благоустроенная набережная реки Лубьи со смотровой площадкой", — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в городе недавно обустроены прогулочные маршруты вдоль рек Карповки и Охты, а также благоустроена Южная дорога на Крестовском острове. Кроме того, создана рекреационная зона в поселке Стрельна на берегу Финского залива.

Всего с 2019 по 2023 год в Петербурге благоустроили более 200 общественных пространств.