"На реализацию проекта из федерального бюджета было направлено 95 млн рублей. В общей сложности благоустроено почти 18,5 тыс. кв. метров Березовой рощи: проложены пешеходные тропы, заасфальтировано 1,5 км лыжероллерной трассы, обустроена зона отдыха у лесного озера с пирсом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в парке организовано место для катания на тюбингах, оборудованное канатной дорогой и беби-лифтом. Также в роще установлены детские игровые, спортивные и воркаут-площадки.

Школьники в парке смогут заниматься исследовательской деятельностью. Для этого была смонтирована научно-познавательная метеоплощадка.

При проведении массовых мероприятий на территории парка будет доступна автомобильная парковка.

Для безопасности в парке установлено освещение и организована работа системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.

Территория стала победителем конкурса проектов формирования комфортной городской среды в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек благодаря голосованию жителей.

Проект реализован при поддержке АО "СУЭК".

"Социальная политика СУЭК строится на тесном взаимодействии с жителями, обществом, региональной властью — это многократно повышает эффективность реализуемых социальных программ. Над этим проектом мы работали вместе с активными горожанами и региональными администрациями", — сказал "Интерфаксу" заместитель генерального директора Сергей Григорьев.

В компании агентству уточнили, что до конца 2023 года при поддержке СУЭК должен быть открыт парк в Полысаеве, в 2024 году — ещё один в Ленинске-Кузнецком.

Всего, по данным областной администрации, за пять лет в рамках реализации нацпроектов благоустроено более 2 тыс. общественных пространств региона.