"С наступлением холодов молодежные гулянья переносились с улицы в дом. Девушки выкупали избу у хозяйки, приносили рукоделие, пели песни, поджидая парней. Те приходили с гармонью и угощением: приносили орехи и сладости. На таких вечерках молодежь присматривала себе пару", — говорится в сообщении.

В творческой мастерской Каргопольско-Онежского сектора заповедника гости праздника увидят фрагменты старинных молодежных посиделок с протяжными песнями, кадрилями и народными играми.

А в летней избе дома Пухова в это же время покажут "Женские посиделки". "На такие посиделки женки собирались без гармони, поэтому рассказывали сказки, былички, а частушки пели "под язык" (под аккомпанемент голоса — ИФ)", — отмечает пресс-служба.

В этот же день в "Малых Корелах" будут звучать колокольные звоны. На центральной площади взрослые и дети смогут стать участниками игровой программы. В полдень артисты театра "Новиця" покажут этнографическую картинку "Покров — конец хороводам, начало посиделкам".

Также в зимней избе дома Пухова состоится мастер-класс по прядению, здесь можно будет сделать своими руками лоскутный сувенир.

14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы.