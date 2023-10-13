Подозреваемый был установлен в ходе оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка".

По данным полиции, 37-летний житель Троицка продавал номер в электронной очереди для проезда грузового автомобиля через госграницу в пункте пропуска МАПП "Бугристое".

"Проверка показала, что предприимчивый гражданин забронировал через свою электронную почту место в системе электронного резервирования, после чего дату и время проезда он продал за 5 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Между тем "оформление в системе резервирования времени и даты проезда через пункт пропуска "Бугристое" является бесплатным и не требует дополнительных услуг со стороны посредников", отмечает полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Ранее сообщалось, что для упорядочения проезда через российско-казахстанскую границу с 1 сентября 2023 года на МАПП "Бугристое" введена система электронной очереди.

По данным Росгранстроя, подобная система заработала сразу на трех самых загруженных погранпереходах — пунктах пропуска Бугристое, Забайкальск и Чернышевск (Калининградская область).